CFuzzyTerm (termos difusos)
Classe para implementação de termos difusos.
Descrição
Um termo (term) é qualquer elemento de um conjunto de termos. O termo é determinado por dois componentes:
- o nome do termo difuso;
- a funções de associação.
Declaração
|
class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>
|
Hierarquia de herança
INamedValue
CNamedValueImpl
CFuzzyTerm
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Retorna a função de associação para esse termo difuso.