DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaTermos difusos 

CFuzzyTerm (termos difusos)

Classe para implementação de termos difusos.

Descrição

Um termo (term) é qualquer elemento de um conjunto de termos. O termo é determinado por dois componentes:

  • o nome do termo difuso;
  • a funções de associação.

Declaração

   class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      INamedValue

          CNamedValueImpl

              CFuzzyTerm

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

MembershipFunction

Retorna a função de associação para esse termo difuso.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CNamedValueImpl

Name, Name