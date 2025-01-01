CFuzzyTerm (termos difusos)

Classe para implementação de termos difusos.

Descrição

Um termo (term) é qualquer elemento de um conjunto de termos. O termo é determinado por dois componentes:

o nome do termo difuso;

a funções de associação.

Declaração

class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Hierarquia de herança CObject INamedValue CNamedValueImpl CFuzzyTerm

Métodos de classe

Método de classe Descrição MembershipFunction Retorna a função de associação para esse termo difuso.