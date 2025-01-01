DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCHashMap<TKey,TValue>CopyTo 

Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié.

Version copiant une table de hashage vers le tableau de paires clé/valeur.

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // le tableau de destination key/value pairs
   const int                    dst_start=0      // l'indice de départ for writing
   );

Version copiant une table de hashage vers des tableaux de paires clé/valeur séparés.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // le tableau de destination keys
   TValue&    dst_values[],                      // le tableau de destination values
   const int  dst_start=0                        // indice de début d'écriture
   );

Paramètres

*&dst_array[]

[out] Un tableau vers lequel toutes les paires de la table de hashage seront écrites.

&dst_keys[]

[out] Un tableau vers lequel toutes les clés de la table de hashage seront écrites.

&dst_values[]

[out] Un tableau vers lequel toutes les valeurs de la table de hashage seront écrites.

dst_start=0

[in] L'indice du tableau à partir duquel la copie commence.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de paires clé/valeurs copiées.