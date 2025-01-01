CopyTo
Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié.
Version copiant une table de hashage vers le tableau de paires clé/valeur.
|
int CopyTo(
Version copiant une table de hashage vers des tableaux de paires clé/valeur séparés.
|
int CopyTo(
Paramètres
*&dst_array[]
[out] Un tableau vers lequel toutes les paires de la table de hashage seront écrites.
&dst_keys[]
[out] Un tableau vers lequel toutes les clés de la table de hashage seront écrites.
&dst_values[]
[out] Un tableau vers lequel toutes les valeurs de la table de hashage seront écrites.
dst_start=0
[in] L'indice du tableau à partir duquel la copie commence.
Valeur de Retour
Retourne le nombre de paires clé/valeurs copiées.