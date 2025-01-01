//--- CArrayLong::InsertArray(const CArrayLong*,int) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- kaynak diziyi oluştur

CArrayLong *src=new CArrayLong;

if(src==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

delete array;

return;

}

//--- kaynak dizinin elemanlarını ekle

//--- . . .

//--- başka bir dizi ekle

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("dizi ekleme hatası");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- kaynak diziyi sil

delete src;

//--- diziyi kullan

//--- . . .

//--- diziyi sil

delete array;

}