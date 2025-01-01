DokümantasyonBölümler
Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır.

bool  CompareArrayconst(
   const CArrayLong*  src      // kaynağın işaretçisi
   ) const

Parametreler

src

[in]  Bir CArrayLong sınıf örneğinin (karşılaştırılacak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Diziler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'

Örnek:

//--- CArrayLong::CompareArray(const CArrayLong*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayLong *src=new CArrayLong;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ile karşılaştır
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- dizileri sil
   delete src;
   delete array;
  }