- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CompareArray
Compares the array with another one.
|
bool CompareArray(
Parameters
src[]
[in] Reference to an array used as a source of elements for comparison.
Return Value
true - arrays are equal, false - arrays are not equal.
Example:
|
//--- example for CArrayInt::CompareArray(const int &[])