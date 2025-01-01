- Delta
Update
在指定数组位置修改元素。
|
bool Update(
参数
pos
[输入] 数组中要修改的元素的位置。
element
[输入] 新元素值。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能修改元素。
例如:
|
//--- 例程 CArrayFloat::Update(int,float)