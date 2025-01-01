ДокументацияРазделы
CompareArray

Сравнивает массив с другим массивом.

bool  CompareArray(
   const CArrayChar*  src      // указатель на источник
   ) const

Параметры

src

[in]  Указатель на экземпляр класса CArrayChar-источник элементов для сравнения.

Возвращаемое значение

true в случае массивы равны, false – если нет.

Пример:

//--- example for CArrayChar::CompareArray(const CArrayChar*)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayChar *src=new CArrayChar;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete arrays
   delete src;
   delete array;
  }