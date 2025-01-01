DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayCharCompareArray 

CompareArray

Compara el array con otro array.

bool  CompareArray(
   const CArrayChar*  src      // Puntero a las fuentes
   ) const

Parámetros

src

[in]  Puntero a una instancia de la clase CArrayChar que tiene los elementos fuente para hacer la comparación.

Valor devuelto

true si los arrays son iguales, false - si no lo son.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayChar::CompareArray(const CArrayChar*)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- crea el array fuente
   CArrayChar *src=new CArrayChar;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- añade elementos
   //--- . . .
   //--- compara con otro array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- borra los arrays
   delete src;
   delete array;
  }