수학 함수
다음 수학 함수를 행렬 및 벡터에 적용할 수 있습니다: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. 이러한 연산은 행렬과 벡터의 요소별 처리를 의미합니다.
MathMod 및 MathPow의 경우 두 번째 요소는 적절한 크기의 스칼라 또는 행렬/벡터일 수 있습니다.
matrix<T> mat1(128,128);
matrix<T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols());
ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols();
...
mat2=MathPow(mat1,(T)1.9);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(mat1.Flat(n),(T)1.9);
if(res!=mat2.Flat(n))
errors++;
}
mat2=MathPow(mat1,mat3);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(mat1.Flat(n),mat3.Flat(n));
if(res!=mat2.Flat(n))
errors++;
}
...
vector<T> vec1(16384);
vector<T> vec3(vec1.Size());
ulong n,size=vec1.Size();
...
vec2=MathPow(vec1,(T)1.9);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(vec1[n],(T)1.9);
if(res!=vec2[n])
errors++;
}
vec2=MathPow(vec1,vec3);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(vec1[n],vec3[n]);
if(res!=vec2[n])
errors++;
}