- Operazioni matematiche
- Funzioni matematiche
Funzioni matematiche
Le seguenti funzioni matematiche possono essere applicate a matrici e vettori: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Tali operazioni implicano l'elaborazione di opportuni elementi di matrici e vettori.
Per MathMod e MathPow, il secondo elemento può essere sia uno scalare o una matrice/vettore della dimensione appropriata.
|
matrix<T> mat1(128,128);