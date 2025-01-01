数学函数
以下数学函数可以应用于矩阵和向量：MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh。 此类操作意味着矩阵和向量的元素级处理。
对于 MathMod 和 MathPow，第二个元素既可以是标量，亦或相应大小的矩阵/向量。
|
matrix<T> mat1(128,128);
matrix<T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols());
ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols();
...
mat2=MathPow(mat1,(T)1.9);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(mat1.Flat(n),(T)1.9);
if(res!=mat2.Flat(n))
errors++;
}
mat2=MathPow(mat1,mat3);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(mat1.Flat(n),mat3.Flat(n));
if(res!=mat2.Flat(n))
errors++;
}
...
vector<T> vec1(16384);
vector<T> vec3(vec1.Size());
ulong n,size=vec1.Size();
...
vec2=MathPow(vec1,(T)1.9);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(vec1[n],(T)1.9);
if(res!=vec2[n])
errors++;
}
vec2=MathPow(vec1,vec3);
for(n=0; n<size; n++)
{
T res=MathPow(vec1[n],vec3[n]);
if(res!=vec2[n])
errors++;
}