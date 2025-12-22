Fan sayfamıza katılın
SetSellStopLimitOrder - MetaTrader 5 için komut dosyası
SetSellStopLimitOrder komut dosyası, mevcut fiyattan ve emir tetikleme fiyatlarından pip cinsinden sabit tetikleme seviyesi, zararı durdurma seviyesi ve kar alma seviyesi değerleriyle SellStopLimit emrini ayarlamak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin tüm mevduatın fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak tüm mevduatın büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.
Komut dosyasının giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Para Yönetimi input uint LEVEL1=300; // Mevcut fiyattan pip cinsinden ilk Stop emrinin tetiklenme seviyesi input uint LEVEL2=300; // İlk emrin tetikleme seviyesinden itibaren puan cinsinden ikinci Limit emrinin tetikleme seviyesi input uint STOPLOSS=300; // Pozisyon açılış fiyatından pip cinsinden stoploss input uint TAKEPROFIT=800; // Pozisyon açılış fiyatından pip cinsinden Kar Al input uint EXPIRED=0; // Saat cinsinden tek geçerlilik süresi (0 - iptal süresi olmadan) input uint RTOTAL=4; // Başarısız işlemler için tekrar sayısı input uint SLEEPTIME=1; // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/977
