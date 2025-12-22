Bu komut dosyası, tetikleme seviyelerinin sabit değerleri ile BuyStopLimit emirlerini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan ve emir tetikleme fiyatlarından pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır.

Çift ticareti. Riskten korunma. Piyasadan bağımsız stratejiler

Ticaret oturumu kontrolü için kütüphane. Başlangıçta, haftanın 7 günü için işlem seanslarının zamanını sayar (Sat ve Sun'da kripto para birimi ticareti olabilir), günde 10 seansa kadar. Daha sonra OnTick() içinde kontroller yapabilir ve işlem seansının dışında bir tik gelirse, daha fazla işlemden çıkabilirsiniz.