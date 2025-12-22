Kod TabanıBölümler
SetBuyStopLimitOrder komut dosyası, tetikleme seviyesinin sabit değerleri ile BuyStopLimit emrini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan ve emir tetikleme fiyatlarından pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin tüm mevduatın fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak tüm mevduatın büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.

Komut dosyasının giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Para Yönetimi
input uint  LEVEL1=300;     // Mevcut fiyattan pip cinsinden ilk Stop emrinin tetiklenme seviyesi
input uint  LEVEL2=300;     // İlk emrin tetikleme seviyesinden itibaren puan cinsinden ikinci Limit emrinin tetikleme seviyesi
input uint  STOPLOSS=300;   // Pozisyon açılış fiyatından pip cinsinden stoploss
input uint  TAKEPROFIT=800; // Pozisyon açılış fiyatından pip cinsinden Kar Al
input uint  EXPIRED=0;      // Saat cinsinden tek geçerlilik süresi (0 - iptal süresi olmadan)
input uint  RTOTAL=4;       // Başarısız işlemler için tekrar sayısı
input uint  SLEEPTIME=1;    // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/976

