SetBuyStopLimitOrder komut dosyası, tetikleme seviyesinin sabit değerleri ile BuyStopLimit emrini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan ve emir tetikleme fiyatlarından pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin tüm mevduatın fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak tüm mevduatın büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.

Komut dosyasının giriş parametreleri: