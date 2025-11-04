Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Data collector (profit/equity) - MetaTrader 4 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 1553
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Güncellendi:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
SAR_MACD_EA
Macd is the first to indicate bearish or bullish direction, secondly SAR in correlation with price indicates a swing in direction (Sar Flip above or below price), third conformation is the sma 40 shifted 3 and the closed price above or below the sma.Heikin Ashi MT4 EA
Designed to trade using Heikin Ashi candles. By smoothing price action and filtering out market noise, this EA creates a clear map of market direction, allowing traders to catch strong trends, avoid false reversals, and manage trades with confidence.
Three Colors
Example: Moving Average indicator filling by different colorsMACD Sample
Classical MACD Sample.