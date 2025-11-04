Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Data collector (profit/equity) - MetaTrader 4 için gösterge

Tomasz Adrian Bialous
Yayınlandı:
Güncellendi:
I wrote this indicator to compare two modes, timeframes and analyze the settings of my EA. You can make adjustments to suit your requirements or add something. The data collected is saved to a file every 5 minutes (one file per instance).

edit: I made some corrections

