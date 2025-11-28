Kod TabanıBölümler
Heiken_Ashi_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü - MetaTrader 5 için kütüphane

Sinyal, çubuğun kapandığı anda oluşur. Pozisyon açma sinyali, Heiken_Ashi_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.

Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, terminal_data_terminal\MQL5\Indicators dizininde derlenmiş Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 gösterge dosyasına sahip olmak gerekir.

Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Aptallar için MQL5 Sihirbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri "Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.

Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Zararı Durdur ve Kâr Al testlerde kullanılmamıştır.

Şekil 1 Grafikteki anlaşma örnekleri

XAUUSD H4 üzerinde 2011 yılı için test sonuçları:

Şekil 2 Test sonuçlarının grafiği

Not:

MQL5 Sihirbazı kullanılarak oluşturulan Uzman Danışman, Uzman Danışmanın oluşturulması sırasında eklenen alım satım sinyalleri modüllerinin "oylama" sonuçlarına göre bir pozisyon açma veya kapatma kararı verir. İşlem sinyallerinin ana modülü (eklenen tüm modülleri içeren) de "oylamaya" katılır, ancak LongCondition() ve ShortCondition() yöntemleri her zaman 0 döndürür.

"Oyların" hesaplanması mevcut modül sayısının ortalamasına dayandığından (ana modül + bir eklenen modül), eşiklerin değerleri bu dikkate alınarak belirtilmelidir. Bu nedenle, MQL5 Sihirbazı kullanılarak EA kodu oluşturulduktan sonra Signal_ThresholdOpen ve Signal_ThresholdClose değerleri sırasıyla 40=(0+80)/2 ve 20=(0+40)/2 olarak ayarlanmalıdır.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/833

RSI MA Sinyal Göstergesi RSI MA Sinyal Göstergesi

RSI ve Hareketli Ortalamaya dayalı basit bir sinyal göstergesi. RSI 50'nin üstünde/altında ve Fiyat MA'nın üstünde/altında olduğunda Alım/Satım okları çizer.

BykovTrend göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü BykovTrend göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, BykovTrend göstergesinin renkli okunun görünümüdür.

LeManSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü LeManSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, LeManSignal göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.