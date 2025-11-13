Ayrıntılar: QuickTradeKeys 123 EA, verimli ve hızlı piyasa tepkilerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar sadece bir tuşa basarak doğrudan grafik görünümünden işlem yapabilirler. İşte işlevselliğinin kısa bir özeti:

Tuş '1': Önceden tanımlanmış bir lot büyüklüğü ile bir alım pozisyonu açar. Tuş '2': Önceden tanımlanmış lot büyüklüğüne sahip bir satış pozisyonu açar. Anahtar '3': EA'nın belirtilen sihirli sayıya göre açtığı tüm açık pozisyonları kapatır. EA'nın kullanımı kolaydır ve klavye aracılığıyla etkili ve anında ticaret kontrolü arayan hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar tarafından kullanılabilir.

Uygulama Kapsamı: EA, tüm döviz çiftleri ve zaman dilimleri için uygundur. Optimum performans ve hızlı uygulama için düşük spread ve sorunsuz piyasa erişimi önerilir.

Kurulum: EA'yı istediğiniz grafiğe sürükleyin, MetaTrader'da otomatik ticaretin etkinleştirildiğinden ve EA'nın işlem yapma yetkisine sahip olduğundan emin olun. Sihirli sayıyı giriş ayarlarında gerektiği gibi yapılandırın.

Önemli: Bu EA, kullanıcı temel kavramı ve ilgili riskleri tam olarak anlamadığı sürece canlı bir ticaret hesabında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Davranışına aşina olmak için önce EA'yı bir demo hesabında test etmeniz önerilir