Quick Trade Manager (tr)

🚀 Quick Trade Manager (QTM) — MT5 grafiği üzerinde hızlı ve sezgisel işlem yapmak için güçlü bir araçtır ve özel (sentetik) sembolleri tam olarak destekler.

📋 QTM’nin Temel Özellikleri

✔️ Hızlı İşlem Paneli

QTM çalıştırıldığında, grafikte piyasa emirleri (Alış/Satış) açmak için uygun bir panel görüntülenir. Bu panel, standart MT5 hızlı işlem paneline benzer, ancak herhangi bir özel sembol için kullanılabilir.

✔️ Pozisyon ve Emir Yönetimi

CTRL tuşunu basılı tutarak SL/TP seviyelerini kolayca sürükleyebilirsiniz.

Bekleyen emirlerin açılış seviyelerini SHIFT tuşunu basılı tutarak taşıyabilirsiniz.

Açılır düğme ile emirleri hızlı bir şekilde kapatabilir veya SL/TP seviyelerini iptal edebilirsiniz.

✔️ Sezgisel Emir Seçimi

Grafikte çok sayıda pozisyon varsa, TAB tuşunu basılı tutup fare tekerleğini çevirerek pozisyonları sırayla seçebilirsiniz. Seçilen emrin parametreleri grafikte görüntülenerek kolay tanımlama sağlar. Bu yöntemle seçilen pozisyonu diğer emirleri etkilemeden değiştirebilirsiniz.

✔️ Tek Hareketle Emir Planlama

Piyasa Emri CTRL+SHIFT tuşlarına basarak ve grafiğe tek tıklayarak piyasa emri planlama modu etkinleştirilir. Bu modda, CTRL tuşunu basılı tutarak açılış fiyatından SL/TP seviyelerini sürükleyebilirsiniz. Emir hacmi, belirtilen risk yüzdesine göre otomatik olarak hesaplanır. Alış/Satış düğmeleri, SL konumuna göre renk değiştirir ve emir açarken hataları önler.

Bekleyen Emir CTRL+SHIFT tuşlarına basarak ve grafiğe çift tıklayarak bekleyen emir planlama modu etkinleştirilir. Emir açılış fiyatı çizgisi belirir ve SHIFT tuşunu basılı tutarak taşınabilir. SL/TP seviyeleri CTRL tuşuyla sürüklenebilir. Emir tipi ve hacmi, SL konumuna göre otomatik olarak ayarlanır; düğmelerin renkleri buna göre değişir ve emir yerleştirirken hata yapılmasını önler.

✔️ Gelişmiş Risk Yönetimi Ayarları

İşlem başına maksimum risk yüzdesini belirleyebilir, varsayılan SL/TP seviyelerini ayarlayabilir ve kârı korumak için Breakeven (başabaş) ve Trailing Stop (iz süren stop) özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.

✔️ Esnek ve Kullanıcı Dostu Arayüz

Panel ve metin boyutunu ayarlayabilir, yazı tiplerini seçebilir ve minimalist görüntüleme için bilgi satırlarını gizleyebilirsiniz.

⚡ Kısayol Tuşları

Tamamen sezgisel kısayol tuşları sayesinde emir ve pozisyonları doğrudan grafik üzerinde hızlıca yönetebilirsiniz.

CTRL+SHIFT tuşlarını basılı tutarak grafiğe tek tıklayın ve piyasa emri planlama moduna geçin.

CTRL+SHIFT tuşlarını basılı tutarak grafiğe çift tıklayın ve bekleyen emir planlama moduna geçin.

SHIFT tuşunu basılı tutarak fiyat çizgisini sürükleyin.

CTRL tuşunu basılı tutarak SL/TP çizgisini sürükleyin.

TAB tuşunu basılı tutup fare tekerleğini çevirerek emir seçimi yapın.

Farenin sol tuşunu basılı tutarken [B] tuşuna basarak alış emri yerleştirin.

Farenin sol tuşunu basılı tutarken [S] tuşuna basarak satış emri yerleştirin.

Geçerli işlemi iptal etmek için ESC tuşuna basın.

📌 Quick Trade Manager, işlemlerinizi basit, kullanışlı ve güvenli hale getirerek riskleri tam olarak kontrol etmenizi ve sadece birkaç hareketle emirleri yönetmenizi sağlar.