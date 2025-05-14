📊 Swing Master EA ile Profesyonel Ticaretin Gücünü Hissedin!

🔥 Swing Master EA ile tanışın — geliştirilmiş Algo Pumping stratejisine dayanan güçlü bir uzman danışman. Martingale veya grid kullanmadan temiz ve istikrarlı sonuçlar elde etmek için tasarlandı. Bu EA, M15 zaman diliminde ters dönüş stratejisiyle 15 döviz çiftinde işlem yapar.





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✅ Stop Loss ile entegre risk yönetimi

✅ Prop trading ve kişisel hesaplar için uygundur

✅ Her kaldıraç seviyesiyle çalışır (1:30 - 1:1000)

✅ Minimum yatırım: $200

✅ Breakout kovalama veya ultra düşük gecikme gerekmez

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💡 15 varlıkta sıkı çeşitlendirme = daha istikrarlı büyüme

🎯 Gelişmiş göstergeler ve volatilite filtreleri ile dönüşleri yakalar

Daha akıllıca işlem yapmaya hazır mısınız? Bırakın Swing Master EA sizin için çalışsın.