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Сигналы / MetaTrader 4 / Axiom Alpha
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
Roman Loevskiy

Roman Loevskiy

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
26 недель
3 / 28K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 486%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
182 (72.22%)
Убыточных трейдов:
70 (27.78%)
Лучший трейд:
18.41 USD
Худший трейд:
-10.31 USD
Общая прибыль:
514.84 USD (35 202 pips)
Общий убыток:
-185.41 USD (17 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (35.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.13 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
99.70%
Макс. загрузка депозита:
17.44%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.38
Длинных трейдов:
141 (55.95%)
Коротких трейдов:
111 (44.05%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.00 USD (2)
Прирост в месяц:
28.84%
Годовой прогноз:
349.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.17 USD
Максимальная:
17.00 USD (6.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.65% (17.00 USD)
По эквити:
16.93% (44.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 97
EURCHF 65
NZDCAD 62
NZDCHF 28
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 121
EURCHF 90
NZDCAD 81
NZDCHF 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 8.9K
EURCHF 2.4K
NZDCAD 4.9K
NZDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.41 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.13 USD
Макс. убыток в серии: -14.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 5
FXChoice-Pro Live
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.70 × 216
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live7
1.00 × 2
RoboForex-ECN-3
1.16 × 62
FusionMarkets-Demo
1.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Exness-Real26
1.40 × 45
RoboForex-ECN
1.47 × 348
GoMarkets-Real 10
1.58 × 104
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.80 × 10
GerchikCo-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.05 × 38
еще 19...
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Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha — это мультивалютная алгоритмическая торговая система, сочетающая подтвержденное статистическое преимущество, строгий контроль перекрестной корреляции и динамическую деэскалацию рисков по мере роста капитала.

1. Ключевые показатели эффективности (MQL5 Verified Stats)

  • Фактор восстановления (Recovery Factor): 19.38 (заработанная чистая прибыль в 19.38 раз превышает пиковую просадку за всю историю счета).

  • Профит-фактор (Profit Factor): 2.78

  • Процент прибыльных сделок (Win Rate): 72.22% (182 из 252 сделок).

  • Математическое ожидание: $1.31 на каждую сделку.

  • Аномально положительный Payoff Ratio: Средняя прибыль ($2.83) превышает средний убыток (-$2.65). В отличие от 95% усредняющих систем, алгоритм зарабатывает не за счет накопительного «пересиживания», а благодаря высокой точности точечных входов.

  • Контроль просадки: Максимальная просадка по эквити за весь период торговли составила 16.93% (по балансу — всего 8.65% / $17.00).

2. Торговый портфель и жесткий контроль корреляции

Торговля ведется строго на 4 низкокоинтегрированных валютных парах: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

  • Лимит активности: Одновременно открыто не более 2 валютных пар.

  • Фильтр перекрестного риска: Запрещено одновременное открытие пар с общей валютой (например, при открытой позиции по USDCAD алгоритм полностью блокирует вход по NZDCAD; при EURCHF блокируется NZDCHF). Это исключает системное умножение рисков и кумулятивную просадку по одной валюте.

3. Логика входа и сигнальная нейтрализация (Recovery)

  • Точность базового входа: Сделки открываются только при совпадении каскада индикаторных сигналов.

  • Сигнальный Мартингейл (x2): При движении цены против позиции следующее колено (x2) НЕ открывается по фиксированному шагу сетки, а исключительно при появлении нового точного индикаторного сигнала.

  • Короткое плечо усреднения: Максимальная убыточная серия за весь период составила всего 3 сделки, что подтверждает быстрый выход из убыточных фаз без накопления токсичного объема.

4. Деэскалация риска и Масштабирование (Money Management)

По мере роста капитала относительный риск на сделку плавно снижается, обеспечивая максимальную устойчивость депозита к рыночным шокам:

  • $100 — 0.01 лота (начальный фазовый разгон)

  • $300 — 0.02 лота (снижение удельного риска в 1.5 раза)

  • $600 — 0.03 лота (снижение удельного риска в 2 раза от старта)

  • От $1000 — переход на консервативный модульный стандарт: 0.04 лота на каждые $1000 баланса (ровно 0.01 лота на каждые $250 капитала).

5. Капитальная политика

  • 70% прибыли остается на счете для капитализации, сложногo процента и создания финансовой подушки безопасности.

  • 30% прибыли выводится еженедельно для систематической фиксации доходности.


Нет отзывов
2026.08.07 15:21 2026.08.07 15:21:27  

📢 Strategy Update: Axiom Alpha Official Overview Updated with MQL5 Verified Performance Stats! The official Axiom Alpha signal description on MQL5 has been updated to reflect our live verified metrics: a Recovery Factor of 19.38, Profit Factor of 2.78, 72.22% Win Rate, and an anomalously positive Payoff Ratio ($2.83 average win vs. -$2.65 average loss) with a peak equity drawdown of only 16.93%. Core strategy parameters highlight strict cross-currency correlation filtering across 4 low-cointegrated pairs (USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF), signal-driven recovery (x2) with a maximum historical losing streak of just 3 trades, dynamic risk de-escalation transitioning to a conservative module of 0.04 lots per $1,000 balance (exactly 0.01 lot per $250 capital), and a disciplined policy keeping 70% of profits for compounding while withdrawing 30% weekly. The complete specification is now available in 11 languages directly within the MQL5 signal overview.

2026.08.03 15:25 2026.08.03 15:25:22  

Happy with the results? Please leave a review. Thank you!

2026.07.29 14:14 2026.07.29 14:14:08  

The balance in your account must exceed $300.

2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.13 18:45
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Axiom Alpha
30 USD в месяц
486%
3
28K
USD
315
USD
26
0%
252
72%
100%
2.77
1.31
USD
17%
1:300
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