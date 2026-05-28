- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|97
|EURCHF
|65
|NZDCAD
|62
|NZDCHF
|28
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|121
|EURCHF
|90
|NZDCAD
|81
|NZDCHF
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|8.9K
|EURCHF
|2.4K
|NZDCAD
|4.9K
|NZDCHF
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 216
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.16 × 62
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Exness-Real26
|1.40 × 45
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 348
|
GoMarkets-Real 10
|1.58 × 104
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.80 × 10
|
GerchikCo-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.05 × 38
Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy
Axiom Alpha — это мультивалютная алгоритмическая торговая система, сочетающая подтвержденное статистическое преимущество, строгий контроль перекрестной корреляции и динамическую деэскалацию рисков по мере роста капитала.
1. Ключевые показатели эффективности (MQL5 Verified Stats)
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Фактор восстановления (Recovery Factor): 19.38 (заработанная чистая прибыль в 19.38 раз превышает пиковую просадку за всю историю счета).
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Профит-фактор (Profit Factor): 2.78
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Процент прибыльных сделок (Win Rate): 72.22% (182 из 252 сделок).
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Математическое ожидание: $1.31 на каждую сделку.
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Аномально положительный Payoff Ratio: Средняя прибыль ($2.83) превышает средний убыток (-$2.65). В отличие от 95% усредняющих систем, алгоритм зарабатывает не за счет накопительного «пересиживания», а благодаря высокой точности точечных входов.
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Контроль просадки: Максимальная просадка по эквити за весь период торговли составила 16.93% (по балансу — всего 8.65% / $17.00).
2. Торговый портфель и жесткий контроль корреляции
Торговля ведется строго на 4 низкокоинтегрированных валютных парах: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.
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Лимит активности: Одновременно открыто не более 2 валютных пар.
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Фильтр перекрестного риска: Запрещено одновременное открытие пар с общей валютой (например, при открытой позиции по USDCAD алгоритм полностью блокирует вход по NZDCAD; при EURCHF блокируется NZDCHF). Это исключает системное умножение рисков и кумулятивную просадку по одной валюте.
3. Логика входа и сигнальная нейтрализация (Recovery)
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Точность базового входа: Сделки открываются только при совпадении каскада индикаторных сигналов.
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Сигнальный Мартингейл (x2): При движении цены против позиции следующее колено (x2) НЕ открывается по фиксированному шагу сетки, а исключительно при появлении нового точного индикаторного сигнала.
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Короткое плечо усреднения: Максимальная убыточная серия за весь период составила всего 3 сделки, что подтверждает быстрый выход из убыточных фаз без накопления токсичного объема.
4. Деэскалация риска и Масштабирование (Money Management)
По мере роста капитала относительный риск на сделку плавно снижается, обеспечивая максимальную устойчивость депозита к рыночным шокам:
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$100 — 0.01 лота (начальный фазовый разгон)
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$300 — 0.02 лота (снижение удельного риска в 1.5 раза)
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$600 — 0.03 лота (снижение удельного риска в 2 раза от старта)
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От $1000 — переход на консервативный модульный стандарт: 0.04 лота на каждые $1000 баланса (ровно 0.01 лота на каждые $250 капитала).
5. Капитальная политика
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70% прибыли остается на счете для капитализации, сложногo процента и создания финансовой подушки безопасности.
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30% прибыли выводится еженедельно для систематической фиксации доходности.
📢 Strategy Update: Axiom Alpha Official Overview Updated with MQL5 Verified Performance Stats! The official Axiom Alpha signal description on MQL5 has been updated to reflect our live verified metrics: a Recovery Factor of 19.38, Profit Factor of 2.78, 72.22% Win Rate, and an anomalously positive Payoff Ratio ($2.83 average win vs. -$2.65 average loss) with a peak equity drawdown of only 16.93%. Core strategy parameters highlight strict cross-currency correlation filtering across 4 low-cointegrated pairs (USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF), signal-driven recovery (x2) with a maximum historical losing streak of just 3 trades, dynamic risk de-escalation transitioning to a conservative module of 0.04 lots per $1,000 balance (exactly 0.01 lot per $250 capital), and a disciplined policy keeping 70% of profits for compounding while withdrawing 30% weekly. The complete specification is now available in 11 languages directly within the MQL5 signal overview.
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The balance in your account must exceed $300.
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