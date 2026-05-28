- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|97
|EURCHF
|65
|NZDCAD
|62
|NZDCHF
|28
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|121
|EURCHF
|90
|NZDCAD
|81
|NZDCHF
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|8.9K
|EURCHF
|2.4K
|NZDCAD
|4.9K
|NZDCHF
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 216
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.16 × 62
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Exness-Real26
|1.40 × 45
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 348
|
GoMarkets-Real 10
|1.58 × 104
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.80 × 10
|
GerchikCo-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.05 × 38
Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy
Axiom Alpha 是一种多货币对算法交易系统，结合了经过实证的统计优势、严格的交叉相关性控制以及随资金增长而动态降低风险的机制。
1. 核心绩效指标 (MQL5 官方验证数据)
-
恢复因子 (Recovery Factor)： 19.38 (累计净利润是全历史峰值回撤的 19.38 倍)。
-
获利因子 (Profit Factor)： 2.78
-
胜率 (Win Rate)： 72.22% (252 笔交易中盈利 182 笔)。
-
期望收益 (Expected Payoff)： 每笔交易 $1.31。
-
反常的优异盈亏比 (Payoff Ratio)： 平均盈利 ($2.83) 高于平均亏损 (-$2.65)。与 95% 的网格/加仓系统不同，本算法盈利依赖于精准的定点入场，而非靠抗单死扛。
-
回撤控制： 整个交易期间的最大净值回撤仅为 16.93%（余额回撤仅为 8.65% / $17.00）。
2. 交易组合与严格的相关性控制
交易严格限定于 4 个低共整合度的货币对：USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF。
-
持仓限制： 同时打开的货币对不超过 2 个。
-
交叉风险过滤： 禁止同时打开具有共同货币的组合（例如：当 USDCAD 已有持仓时，系统将完全阻止 NZDCAD 的入场；当 EURCHF 持仓时，阻止 NZDCHF）。这彻底消除了单一货币风险成倍增加及累积回撤的隐患。
3. 入场逻辑与信号恢复机制 (Recovery)
-
基础入场精度： 仅在多个指标信号高度重合时才触发开仓。
-
基于信号的马丁格尔 (x2)： 当行情反向运动时，下一加仓单 (x2) 绝非按固定网格点数触发，而仅在新精确指标信号出现时开仓。
-
短链加仓： 全历史最大连续亏损仅为 3 笔交易，证实了系统能快速止损退出，不会堆积有毒仓位。
4. 风险递减与资金管理 (Money Management)
随着资本的增长，每笔交易的相对风险平滑下降，确保账户对市场冲击具有极高的抵御能力：
-
$100 — 0.01 手 (初始冲刺阶段)
-
$300 — 0.02 手 (相对风险降低 1.5 倍)
-
$600 — 0.03 手 (相对风险较初始降低 2 倍)
-
$1000 起 — 转入稳健模块化标准：每 $1000 余额配置 0.04 手（相当于每 $250 资金配置 0.01 手）。
5. 资本提取政策
-
70% 的利润 保留在账户中进行复利累积并建立安全垫。
-
30% 的利润 每周定期提取以锁定收益。
📢 Strategy Update: Axiom Alpha Official Overview Updated with MQL5 Verified Performance Stats! The official Axiom Alpha signal description on MQL5 has been updated to reflect our live verified metrics: a Recovery Factor of 19.38, Profit Factor of 2.78, 72.22% Win Rate, and an anomalously positive Payoff Ratio ($2.83 average win vs. -$2.65 average loss) with a peak equity drawdown of only 16.93%. Core strategy parameters highlight strict cross-currency correlation filtering across 4 low-cointegrated pairs (USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF), signal-driven recovery (x2) with a maximum historical losing streak of just 3 trades, dynamic risk de-escalation transitioning to a conservative module of 0.04 lots per $1,000 balance (exactly 0.01 lot per $250 capital), and a disciplined policy keeping 70% of profits for compounding while withdrawing 30% weekly. The complete specification is now available in 11 languages directly within the MQL5 signal overview.
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The balance in your account must exceed $300.
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