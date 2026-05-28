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Roman Loevskiy

Axiom Alpha

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交易:
252
盈利交易:
182 (72.22%)
亏损交易:
70 (27.78%)
最好交易:
18.41 USD
最差交易:
-10.31 USD
毛利:
514.84 USD (35 202 pips)
毛利亏损:
-185.41 USD (17 498 pips)
最大连续赢利:
16 (35.13 USD)
最大连续盈利:
35.13 USD (16)
夏普比率:
0.39
交易活动:
99.70%
最大入金加载:
17.44%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
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采收率:
19.38
长期交易:
141 (55.95%)
短期交易:
111 (44.05%)
利润因子:
2.78
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-2.65 USD
最大连续失误:
3 (-14.32 USD)
最大连续亏损:
-17.00 USD (2)
每月增长:
28.84%
年度预测:
349.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.17 USD
最大值:
17.00 USD (6.74%)
相对跌幅:
结余:
8.65% (17.00 USD)
净值:
16.93% (44.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 97
EURCHF 65
NZDCAD 62
NZDCHF 28
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 121
EURCHF 90
NZDCAD 81
NZDCHF 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 8.9K
EURCHF 2.4K
NZDCAD 4.9K
NZDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-Pro.ECN
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ICMarkets-Live14
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Coinexx-Live
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RoboMarketsLLC-ECN-2
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AMarkets-Real
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TradeMaxGlobal-Demo
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Tickmill-Live
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ICMarketsSC-Live05
1.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live7
1.00 × 2
RoboForex-ECN-3
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FusionMarkets-Demo
1.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Exness-Real26
1.40 × 45
RoboForex-ECN
1.47 × 348
GoMarkets-Real 10
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FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
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GerchikCo-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
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Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha 是一种多货币对算法交易系统，结合了经过实证的统计优势、严格的交叉相关性控制以及随资金增长而动态降低风险的机制。

1. 核心绩效指标 (MQL5 官方验证数据)

  • 恢复因子 (Recovery Factor)： 19.38 (累计净利润是全历史峰值回撤的 19.38 倍)

  • 获利因子 (Profit Factor)： 2.78

  • 胜率 (Win Rate)： 72.22% (252 笔交易中盈利 182 笔)。

  • 期望收益 (Expected Payoff)： 每笔交易 $1.31

  • 反常的优异盈亏比 (Payoff Ratio)： 平均盈利 ($2.83) 高于平均亏损 (-$2.65)。与 95% 的网格/加仓系统不同，本算法盈利依赖于精准的定点入场，而非靠抗单死扛。

  • 回撤控制： 整个交易期间的最大净值回撤仅为 16.93%（余额回撤仅为 8.65% / $17.00）。

2. 交易组合与严格的相关性控制

交易严格限定于 4 个低共整合度的货币对：USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF

  • 持仓限制： 同时打开的货币对不超过 2 个。

  • 交叉风险过滤： 禁止同时打开具有共同货币的组合（例如：当 USDCAD 已有持仓时，系统将完全阻止 NZDCAD 的入场；当 EURCHF 持仓时，阻止 NZDCHF）。这彻底消除了单一货币风险成倍增加及累积回撤的隐患。

3. 入场逻辑与信号恢复机制 (Recovery)

  • 基础入场精度： 仅在多个指标信号高度重合时才触发开仓。

  • 基于信号的马丁格尔 (x2)： 当行情反向运动时，下一加仓单 (x2) 绝非按固定网格点数触发，而仅在新精确指标信号出现时开仓

  • 短链加仓： 全历史最大连续亏损仅为 3 笔交易，证实了系统能快速止损退出，不会堆积有毒仓位。

4. 风险递减与资金管理 (Money Management)

随着资本的增长，每笔交易的相对风险平滑下降，确保账户对市场冲击具有极高的抵御能力：

  • $100 — 0.01 手 (初始冲刺阶段)

  • $300 — 0.02 手 (相对风险降低 1.5 倍)

  • $600 — 0.03 手 (相对风险较初始降低 2 倍)

  • $1000 起 — 转入稳健模块化标准：每 $1000 余额配置 0.04 手（相当于每 $250 资金配置 0.01 手）。

5. 资本提取政策

  • 70% 的利润 保留在账户中进行复利累积并建立安全垫。

  • 30% 的利润 每周定期提取以锁定收益。


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2026.08.12 14:39
No swaps are charged on the signal account
2026.08.07 15:21 2026.08.07 15:21:27  

📢 Strategy Update: Axiom Alpha Official Overview Updated with MQL5 Verified Performance Stats! The official Axiom Alpha signal description on MQL5 has been updated to reflect our live verified metrics: a Recovery Factor of 19.38, Profit Factor of 2.78, 72.22% Win Rate, and an anomalously positive Payoff Ratio ($2.83 average win vs. -$2.65 average loss) with a peak equity drawdown of only 16.93%. Core strategy parameters highlight strict cross-currency correlation filtering across 4 low-cointegrated pairs (USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF), signal-driven recovery (x2) with a maximum historical losing streak of just 3 trades, dynamic risk de-escalation transitioning to a conservative module of 0.04 lots per $1,000 balance (exactly 0.01 lot per $250 capital), and a disciplined policy keeping 70% of profits for compounding while withdrawing 30% weekly. The complete specification is now available in 11 languages directly within the MQL5 signal overview.

2026.08.03 15:25 2026.08.03 15:25:22  

Happy with the results? Please leave a review. Thank you!

2026.07.29 14:14 2026.07.29 14:14:08  

The balance in your account must exceed $300.

2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
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2026.07.13 18:45
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