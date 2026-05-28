Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha 是一种多货币对算法交易系统，结合了经过实证的统计优势、严格的交叉相关性控制以及随资金增长而动态降低风险的机制。

1. 核心绩效指标 (MQL5 官方验证数据)

恢复因子 (Recovery Factor)： 19.38 (累计净利润是全历史峰值回撤的 19.38 倍) 。

获利因子 (Profit Factor)： 2.78

胜率 (Win Rate)： 72.22% (252 笔交易中盈利 182 笔)。

期望收益 (Expected Payoff)： 每笔交易 $1.31 。

反常的优异盈亏比 (Payoff Ratio)： 平均盈利 ( $2.83 ) 高于平均亏损 ( -$2.65 )。与 95% 的网格/加仓系统不同，本算法盈利依赖于精准的定点入场，而非靠抗单死扛。

回撤控制： 整个交易期间的最大净值回撤仅为 16.93%（余额回撤仅为 8.65% / $17.00）。

2. 交易组合与严格的相关性控制

交易严格限定于 4 个低共整合度的货币对：USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF。

持仓限制： 同时打开的货币对不超过 2 个。

交叉风险过滤： 禁止同时打开具有共同货币的组合（例如：当 USDCAD 已有持仓时，系统将完全阻止 NZDCAD 的入场；当 EURCHF 持仓时，阻止 NZDCHF）。这彻底消除了单一货币风险成倍增加及累积回撤的隐患。

3. 入场逻辑与信号恢复机制 (Recovery)

基础入场精度： 仅在多个指标信号高度重合时才触发开仓。

基于信号的马丁格尔 (x2)： 当行情反向运动时，下一加仓单 (x2) 绝非按固定网格点数触发 ，而 仅在新精确指标信号出现时开仓 。

短链加仓： 全历史最大连续亏损仅为 3 笔交易，证实了系统能快速止损退出，不会堆积有毒仓位。

4. 风险递减与资金管理 (Money Management)

随着资本的增长，每笔交易的相对风险平滑下降，确保账户对市场冲击具有极高的抵御能力：

$100 — 0.01 手 (初始冲刺阶段)

$300 — 0.02 手 (相对风险降低 1.5 倍)

$600 — 0.03 手 (相对风险较初始降低 2 倍)

$1000 起 — 转入稳健模块化标准：每 $1000 余额配置 0.04 手（相当于每 $250 资金配置 0.01 手）。

5. 资本提取政策

70% 的利润 保留在账户中进行复利累积并建立安全垫。

30% 的利润 每周定期提取以锁定收益。



