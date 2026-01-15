СигналыРазделы
Mochamad Briend Mega Bayu Angkasa

Clover Gold Fx

Mochamad Briend Mega Bayu Angkasa
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
27 (52.94%)
Убыточных трейдов:
24 (47.06%)
Лучший трейд:
13.72 USD
Худший трейд:
-14.63 USD
Общая прибыль:
75.14 USD (68 518 pips)
Общий убыток:
-59.72 USD (59 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (14.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.60 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.83%
Макс. загрузка депозита:
108.25%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
44 (86.27%)
Коротких трейдов:
7 (13.73%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
2.78 USD
Средний убыток:
-2.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-9.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.06 USD (3)
Прирост в месяц:
29.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
20.06 USD (16.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.27% (11.98 USD)
По эквити:
28.10% (8.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 49
EURUSDm 1
AUDJPYm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 16
EURUSDm 0
AUDJPYm 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 9.4K
EURUSDm -12
AUDJPYm -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.72 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +14.60 USD
Макс. убыток в серии: -9.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

With more than 5 years of experience in the forex market, I know very well how the forex market works, I have a precise strategy on how the market moves properly, I do not promise you what % return I will make each month, but what is clear is that I ensure low risk and can get profit every month, and my strategy is suitable for workers who want to get passive income every month without doing anything. 📈we use low risk mode, and definitely use stop loss. 📊we use in-depth analysis, and we have been testing for years. 👹Use safe funds, at least $100, and make sure the funds you use are not funds that affect you on a daily basis. ⚠️all responsibilities and risks are the responsibility of each individual. visit our community in telegram if you want to know more 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻


https://t.me/clovergoldfx

Нет отзывов
2026.01.19 11:42
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.19 10:42
Share of trading days is too low
2026.01.15 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 07:39
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.15% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 29 days
