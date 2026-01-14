СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Reversal Scalper 2
Simon Reger

Reversal Scalper 2

Simon Reger
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.95 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
6.63 EUR (1 119 pips)
Общий убыток:
-0.27 EUR
Макс. серия выигрышей:
9 (6.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.63 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
2.74
Торговая активность:
36.13%
Макс. загрузка депозита:
55.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
106.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
24.56
Мат. ожидание:
0.74 EUR
Средняя прибыль:
0.74 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
6.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
0.06 EUR (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (0.06 EUR)
По эквити:
0.91% (0.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.95 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6.63 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
2.04 × 237
VTMarkets-Live 2
6.50 × 2
RoboForex-Pro
7.72 × 128
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.

Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339

Нет отзывов
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 07:29
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.14 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 07:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Reversal Scalper 2
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
106
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
1%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.