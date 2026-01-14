- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.95 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
6.63 EUR (1 119 pips)
Общий убыток:
-0.27 EUR
Макс. серия выигрышей:
9 (6.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.63 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
2.74
Торговая активность:
36.13%
Макс. загрузка депозита:
55.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
106.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
24.56
Мат. ожидание:
0.74 EUR
Средняя прибыль:
0.74 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
6.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
0.06 EUR (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (0.06 EUR)
По эквити:
0.91% (0.94 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.95 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6.63 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
