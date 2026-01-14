Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 RoboForex-ECN 2.04 × 237 VTMarkets-Live 2 6.50 × 2 RoboForex-Pro 7.72 × 128 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика