- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.95 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
6.63 EUR (1 119 pips)
총 손실:
-0.27 EUR
연속 최대 이익:
9 (6.63 EUR)
연속 최대 이익:
6.63 EUR (9)
샤프 비율:
2.74
거래 활동:
36.13%
최대 입금량:
55.75%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
106.00
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
24.56
기대수익:
0.74 EUR
평균 이익:
0.74 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
6.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
0.06 EUR (0.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.06% (0.06 EUR)
자본금별:
0.91% (0.94 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.95 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +6.63 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
EUR
1%
1:30