- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.95 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
6.63 EUR (1 119 pips)
Perda bruta:
-0.27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (6.63 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.63 EUR (9)
Índice de Sharpe:
2.74
Atividade de negociação:
36.13%
Depósito máximo carregado:
55.75%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
106.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
24.56
Valor esperado:
0.74 EUR
Lucro médio:
0.74 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
6.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
0.06 EUR (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.06% (0.06 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.91% (0.94 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.95 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +6.63 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
EUR
1%
1:30