- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.95 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
6.63 EUR (1 119 pips)
毛利亏损:
-0.27 EUR
最大连续赢利:
9 (6.63 EUR)
最大连续盈利:
6.63 EUR (9)
夏普比率:
2.74
交易活动:
36.13%
最大入金加载:
55.75%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
106.00
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
24.56
预期回报:
0.74 EUR
平均利润:
0.74 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
6.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
0.06 EUR (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (0.06 EUR)
净值:
0.91% (0.94 EUR)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.95 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +6.63 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
