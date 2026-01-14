- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
9 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.95 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
6.63 EUR (1 119 pips)
Bruttoverlust:
-0.27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (6.63 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.63 EUR (9)
Sharpe Ratio:
2.74
Trading-Aktivität:
36.13%
Max deposit load:
55.75%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
106.00
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
24.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.74 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
6.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
0.06 EUR (0.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.06% (0.06 EUR)
Kapital:
0.91% (0.94 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.95 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.63 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
EUR
1%
1:30