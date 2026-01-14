- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.95 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
6.63 EUR (1 119 pips)
Brüt zarar:
-0.27 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.63 EUR (9)
Sharpe oranı:
2.74
Alım-satım etkinliği:
36.13%
Maks. mevduat yükü:
55.75%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
106.00
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
24.56
Beklenen getiri:
0.74 EUR
Ortalama kâr:
0.74 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
6.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
0.06 EUR (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (0.06 EUR)
Varlığa göre:
0.91% (0.94 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.95 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +6.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
EUR
1%
1:30