- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.95 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
6.63 EUR (1 119 pips)
Perdita lorda:
-0.27 EUR
Vincite massime consecutive:
9 (6.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.63 EUR (9)
Indice di Sharpe:
2.74
Attività di trading:
36.13%
Massimo carico di deposito:
55.75%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
106.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
24.56
Profitto previsto:
0.74 EUR
Profitto medio:
0.74 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
6.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
0.06 EUR (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (0.06 EUR)
Per equità:
0.91% (0.94 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.95 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
EUR
1%
1:30