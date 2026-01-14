- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.95 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
6.63 EUR (1 119 pips)
総損失:
-0.27 EUR
最大連続の勝ち:
9 (6.63 EUR)
最大連続利益:
6.63 EUR (9)
シャープレシオ:
2.74
取引アクティビティ:
36.13%
最大入金額:
55.75%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
106.00
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
24.56
期待されたペイオフ:
0.74 EUR
平均利益:
0.74 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
6.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
0.06 EUR (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.06% (0.06 EUR)
エクイティによる:
0.91% (0.94 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.95 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +6.63 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
9
100%
36%
24.55
0.74
EUR
EUR
1%
1:30