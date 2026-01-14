- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.95 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
6.63 EUR (1 119 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (6.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6.63 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
2.74
Actividad comercial:
36.13%
Carga máxima del depósito:
55.75%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
106.00
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
24.56
Beneficio Esperado:
0.74 EUR
Beneficio medio:
0.74 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
6.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
0.06 EUR (0.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.06% (0.06 EUR)
De fondos:
0.91% (0.94 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.95 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +6.63 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
Here I'm running the Trend Reversal Scalper on a small account. AUDCAD Timeframe H1.
Trend Reversal Scalper -> https://www.mql5.com/en/market/product/113339
