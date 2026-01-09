СигналыРазделы
Eduardo Tejero Pascual

MNTP Global Equity Core

Eduardo Tejero Pascual
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
37 (51.38%)
Убыточных трейдов:
35 (48.61%)
Лучший трейд:
1 060.38 USD
Худший трейд:
-1 425.00 USD
Общая прибыль:
7 120.30 USD (21 169 pips)
Общий убыток:
-4 455.88 USD (16 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (292.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 228.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
48.98%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
129
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
72 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
37.01 USD
Средняя прибыль:
192.44 USD
Средний убыток:
-127.31 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-675.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 516.20 USD (2)
Прирост в месяц:
0.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
559.77 USD
Максимальная:
1 638.81 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GLD 5
SCHD 3
VT 3
AXP 3
GS 3
JPM 3
QUAL 3
TSN 3
XLU 3
LMT 2
COIN 2
ADBE 2
AMD 2
AVGO 2
ISRG 2
META 2
NOV 2
NVDA 2
PGR 2
TDG 2
TJX 2
UBER 2
XLV 2
RTX 1
AAPL 1
AMZN 1
BRKb 1
GOOG 1
GOOGL 1
IBB 1
IHI 1
MSFT 1
PLD 1
PYPL 1
QQQ 1
TSLA 1
XLB 1
XLE 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GLD 190
SCHD -25
VT 185
AXP 12
GS -66
JPM -63
QUAL 55
TSN -34
XLU 47
LMT 1.1K
COIN -1.7K
ADBE 73
AMD -391
AVGO -16
ISRG 287
META -115
NOV -252
NVDA 19
PGR -12
TDG 155
TJX 102
UBER 341
XLV 1.6K
RTX 19
AAPL -92
AMZN 935
BRKb -5
GOOG -51
GOOGL -146
IBB 133
IHI 1K
MSFT 176
PLD -289
PYPL -49
QQQ 78
TSLA -364
XLB 155
XLE -246
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GLD 366
SCHD 15
VT 19
AXP -306
GS -2.9K
JPM -874
QUAL 348
TSN -8
XLU -23
LMT 3.7K
COIN -1.8K
ADBE 436
AMD -2K
AVGO -95
ISRG 5.3K
META -2.4K
NOV -109
NVDA 107
PGR -58
TDG 5.2K
TJX 51
UBER 268
XLV 871
RTX 47
AAPL -377
AMZN 887
BRKb -15
GOOG -250
GOOGL -232
IBB 421
IHI 259
MSFT 299
PLD -276
PYPL -16
QQQ 562
TSLA -2.4K
XLB 86
XLE -128
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 060.38 USD
Худший трейд: -1 425 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +292.04 USD
Макс. убыток в серии: -675.88 USD

This strategy is based on active portfolio management focused on large-cap equities and sector ETFs. The primary objective is to build a robust portfolio through rigorous asset selection, prioritizing stability and sustained long-term growth.

Strategy Key Points:

  • Strategic Diversification: We operate a diversified basket covering key sectors such as Technology, Healthcare, Finance, and Energy, complemented by exposure to precious metals to optimize portfolio balance.

  • Investment Methodology: The selection process combines fundamental market analysis with technical execution control, focusing exclusively on high-liquidity assets.

  • Exposure Management: The strategy maintains a disciplined investment approach, seeking a balanced weight distribution across different assets to mitigate sector-specific risks.

  • 100% Manual Trading: All investment decisions and position management are executed discretionally, allowing for direct adaptation to the evolution and context of global markets.

Recommendations for Subscribers:

  • Synchronization: It is recommended to use the "proportional copy" mode to maintain the integrity of the original asset management.

  • Investment Profile: As a strategy based on real assets (stocks and ETFs), it is designed for investors seeking a professional wealth management alternative.


2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
