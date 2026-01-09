SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MNTP Global Equity Core
Eduardo Tejero Pascual

MNTP Global Equity Core

Eduardo Tejero Pascual
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 0%
Darwinex-Live
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
39 (49.36%)
Transacciones Irrentables:
40 (50.63%)
Mejor transacción:
1 060.38 USD
Peor transacción:
-1 425.00 USD
Beneficio Bruto:
7 585.18 USD (21 584 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 590.26 USD (17 867 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (292.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 228.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
50.52%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
136
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
79 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
37.91 USD
Beneficio medio:
194.49 USD
Pérdidas medias:
-114.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-675.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 516.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
559.77 USD
Máxima:
1 638.81 USD (0.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.16% (1 644.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GLD 5
COIN 4
IHI 4
SCHD 3
VT 3
AXP 3
GS 3
JPM 3
QUAL 3
TSN 3
XLU 3
LMT 2
ADBE 2
AMD 2
AMZN 2
AVGO 2
ISRG 2
META 2
NOV 2
NVDA 2
PGR 2
TDG 2
TJX 2
UBER 2
XLV 2
RTX 1
AAPL 1
BRKb 1
GOOG 1
GOOGL 1
IBB 1
MSFT 1
PLD 1
PYPL 1
QQQ 1
TSLA 1
XLB 1
XLE 1
VLO 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GLD 190
COIN -1.8K
IHI 1.5K
SCHD -25
VT 185
AXP 12
GS -66
JPM -63
QUAL 55
TSN -34
XLU 47
LMT 1.1K
ADBE 73
AMD -391
AMZN 972
AVGO -16
ISRG 287
META -115
NOV -252
NVDA 19
PGR -12
TDG 155
TJX 102
UBER 341
XLV 1.6K
RTX 19
AAPL -92
BRKb -5
GOOG -51
GOOGL -146
IBB 133
MSFT 176
PLD -289
PYPL -49
QQQ 78
TSLA -364
XLB 155
XLE -246
VLO -5
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GLD 366
COIN -3.1K
IHI 449
SCHD 15
VT 19
AXP -306
GS -2.9K
JPM -874
QUAL 348
TSN -8
XLU -23
LMT 3.7K
ADBE 436
AMD -2K
AMZN 1.1K
AVGO -95
ISRG 5.3K
META -2.4K
NOV -109
NVDA 107
PGR -58
TDG 5.2K
TJX 51
UBER 268
XLV 871
RTX 47
AAPL -377
BRKb -15
GOOG -250
GOOGL -232
IBB 421
MSFT 299
PLD -276
PYPL -16
QQQ 562
TSLA -2.4K
XLB 86
XLE -128
VLO -350
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 060.38 USD
Peor transacción: -1 425 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +292.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -675.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Esta estrategia se basa en una gestión activa de cartera enfocada en activos de renta variable de alta capitalización y ETFs sectoriales . El objetivo primordial es la construcción de un portafolio sólido mediante una selección rigurosa de activos, priorizando la estabilidad y el crecimiento sostenido a largo plazo

Puntos clave de la estrategia:

  • Diversificación Estratégica: Operamos una cesta diversificada que abarca sectores clave como tecnología, salud, financiero y energía, complementada con exposición a metales preciosos para optimizar el equilibrio de la cartera

  • Metodología de Inversión: El proceso de selección combina el análisis de fundamentos de mercado con un control técnico de las ejecuciones, centrándose exclusivamente en activos de alta liquidez .

  • Gestión de Exposición: La estrategia mantiene un enfoque de inversión disciplinado, buscando una distribución de pesos equilibrada entre los diferentes activos para mitigar riesgos específicos de un solo sector .

  • Operativa 100% Manual: Todas las decisiones de inversión y la gestión de las posiciones son ejecutadas de forma discrecional, permitiendo una adaptación directa a la evolución y el contexto de los mercados globales .

Recomendaciones para suscriptores:

  • Sincronización: Se recomienda utilizar el modo de copia proporcional para mantener la integridad de la gestión de activos original.

  • Perfil de Inversión: Al tratarse de una estrategia basada en activos reales (acciones y ETFs), está diseñada para inversores que buscan una alternativa de gestión patrimonial profesional.


2026.01.09 12:37
