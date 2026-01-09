- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GLD
|5
|COIN
|4
|IHI
|4
|SCHD
|3
|VT
|3
|AXP
|3
|GS
|3
|JPM
|3
|QUAL
|3
|TSN
|3
|XLU
|3
|LMT
|2
|ADBE
|2
|AMD
|2
|AMZN
|2
|AVGO
|2
|ISRG
|2
|META
|2
|NOV
|2
|NVDA
|2
|PGR
|2
|TDG
|2
|TJX
|2
|UBER
|2
|XLV
|2
|RTX
|1
|AAPL
|1
|BRKb
|1
|GOOG
|1
|GOOGL
|1
|IBB
|1
|MSFT
|1
|PLD
|1
|PYPL
|1
|QQQ
|1
|TSLA
|1
|XLB
|1
|XLE
|1
|VLO
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GLD
|190
|COIN
|-1.8K
|IHI
|1.5K
|SCHD
|-25
|VT
|185
|AXP
|12
|GS
|-66
|JPM
|-63
|QUAL
|55
|TSN
|-34
|XLU
|47
|LMT
|1.1K
|ADBE
|73
|AMD
|-391
|AMZN
|972
|AVGO
|-16
|ISRG
|287
|META
|-115
|NOV
|-252
|NVDA
|19
|PGR
|-12
|TDG
|155
|TJX
|102
|UBER
|341
|XLV
|1.6K
|RTX
|19
|AAPL
|-92
|BRKb
|-5
|GOOG
|-51
|GOOGL
|-146
|IBB
|133
|MSFT
|176
|PLD
|-289
|PYPL
|-49
|QQQ
|78
|TSLA
|-364
|XLB
|155
|XLE
|-246
|VLO
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GLD
|366
|COIN
|-3.1K
|IHI
|449
|SCHD
|15
|VT
|19
|AXP
|-306
|GS
|-2.9K
|JPM
|-874
|QUAL
|348
|TSN
|-8
|XLU
|-23
|LMT
|3.7K
|ADBE
|436
|AMD
|-2K
|AMZN
|1.1K
|AVGO
|-95
|ISRG
|5.3K
|META
|-2.4K
|NOV
|-109
|NVDA
|107
|PGR
|-58
|TDG
|5.2K
|TJX
|51
|UBER
|268
|XLV
|871
|RTX
|47
|AAPL
|-377
|BRKb
|-15
|GOOG
|-250
|GOOGL
|-232
|IBB
|421
|MSFT
|299
|PLD
|-276
|PYPL
|-16
|QQQ
|562
|TSLA
|-2.4K
|XLB
|86
|XLE
|-128
|VLO
|-350
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Esta estrategia se basa en una gestión activa de cartera enfocada en activos de renta variable de alta capitalización y ETFs sectoriales . El objetivo primordial es la construcción de un portafolio sólido mediante una selección rigurosa de activos, priorizando la estabilidad y el crecimiento sostenido a largo plazo
Puntos clave de la estrategia:
-
Diversificación Estratégica: Operamos una cesta diversificada que abarca sectores clave como tecnología, salud, financiero y energía, complementada con exposición a metales preciosos para optimizar el equilibrio de la cartera
-
Metodología de Inversión: El proceso de selección combina el análisis de fundamentos de mercado con un control técnico de las ejecuciones, centrándose exclusivamente en activos de alta liquidez .
-
Gestión de Exposición: La estrategia mantiene un enfoque de inversión disciplinado, buscando una distribución de pesos equilibrada entre los diferentes activos para mitigar riesgos específicos de un solo sector .
-
Operativa 100% Manual: Todas las decisiones de inversión y la gestión de las posiciones son ejecutadas de forma discrecional, permitiendo una adaptación directa a la evolución y el contexto de los mercados globales .
Recomendaciones para suscriptores:
-
Sincronización: Se recomienda utilizar el modo de copia proporcional para mantener la integridad de la gestión de activos original.
-
Perfil de Inversión: Al tratarse de una estrategia basada en activos reales (acciones y ETFs), está diseñada para inversores que buscan una alternativa de gestión patrimonial profesional.
USD
USD
USD