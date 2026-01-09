СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAU Conservative Alpha
Ringaudas Kazukauskas

XAU Conservative Alpha

Ringaudas Kazukauskas
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 77%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
577
Прибыльных трейдов:
315 (54.59%)
Убыточных трейдов:
262 (45.41%)
Лучший трейд:
6 745.14 USD
Худший трейд:
-2 745.64 USD
Общая прибыль:
128 294.01 USD (410 716 pips)
Общий убыток:
-51 521.55 USD (481 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (10 725.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 162.60 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
78.96%
Макс. загрузка депозита:
0.25%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.42
Длинных трейдов:
366 (63.43%)
Коротких трейдов:
211 (36.57%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
133.05 USD
Средняя прибыль:
407.28 USD
Средний убыток:
-196.65 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-9 686.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 686.00 USD (41)
Прирост в месяц:
28.53%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 717.00 USD
Максимальная:
10 340.00 USD (6.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (10 340.00 USD)
По эквити:
0.14% (255.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 489
DJ30 46
NAS100 17
BTCUSD 13
USDJPY 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 90K
DJ30 -9.1K
NAS100 -3.6K
BTCUSD 330
USDJPY -377
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 82K
DJ30 -215K
NAS100 -49K
BTCUSD 112K
USDJPY -228
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 745.14 USD
Худший трейд: -2 746 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +10 725.00 USD
Макс. убыток в серии: -9 686.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
0.75 × 4
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 14
2.00 × 1
VantageInternational-Live 6
3.80 × 5
VantageTradingLtd-Live
4.00 × 2
Bybit-Live-6
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live
5.73 × 1307
VantageInternational-Live 8
5.75 × 60
VantageInternational-Live 13
6.68 × 133
VantageInternational-Live 4
6.84 × 237
Bybit-Live-4
7.00 × 1
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Tickmill-Live
8.00 × 1
OxSecurities-Live
9.00 × 1
VantageGlobalPrimeAU-Live
9.73 × 37
FusionMarketsAU-Live
10.50 × 8
Exness-MT5Real
10.61 × 67
PlexyTrade-Server01
11.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
11.71 × 540
Exness-MT5Real5
12.89 × 1545
ICMarketsSC-MT5-2
12.91 × 1525
еще 13...
Professional XAUUSD intraday strategy focused on capital preservation and controlled growth.
No martingale. No grid. No gambling.

Strategy highlights
• Intraday trading (multiple setups per day)
• Conservative risk management per trade
• Clear stop-loss on all positions (it's shadow stop-loss, so broker don't see)
• Designed for steady equity curve, not high-risk spikes

Performance
• +70% gain with low drawdown
• Profit Factor 2.0
• 500+ trades with consistent execution

Account & Copy Settings
• Recommended balance: $2,000+ (standard accounts)
• Cent accounts supported with lower deposit (use proportional copying only)
• Use proportional copy (1:1)
• Avoid overleveraging

This strategy is built for traders who value consistency and risk control over aggressive returns.
Нет отзывов
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
