Lee Wai Chong

Gold Super High Risk

Lee Wai Chong
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 128%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
31 (93.93%)
Убыточных трейдов:
2 (6.06%)
Лучший трейд:
1 000.64 USD
Худший трейд:
-718.89 USD
Общая прибыль:
2 836.94 USD (16 955 pips)
Общий убыток:
-1 119.98 USD (4 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 333.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 333.04 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
32.95%
Макс. загрузка депозита:
5.43%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
52.03 USD
Средняя прибыль:
91.51 USD
Средний убыток:
-559.99 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-718.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-718.89 USD (1)
Прирост в месяц:
88.78%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
721.99 USD (31.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.76% (720.54 USD)
По эквити:
10.19% (333.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 000.64 USD
Худший трейд: -719 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 333.04 USD
Макс. убыток в серии: -718.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Since the order risk is based on percentage (%), theoretically the account will not be blown.

$1000 - 10% = $900

$900 - 10% = $810

$810 - 10% = $729

$729 - 10% = $656... etc...

Do you get it? 

However the drawdown will be high. In the backtest, the equity drawdown could be up to -60%. 

The ROI return on investment also will be very very lucrative, potentially up to 10,000% (100 times) a year.

IMPORTANT: If you want to copy this signal, please do not mix with other EAs in your MT5. Please use a separate MT5 account.

Register with my broker here to achieve 1:1 result: 

https://portal.tmgm-sea.com/register?r_code=IB1750060704A

Raw Spread account preferred.

IMPORTANT: Dont use ICMarkets Raw Spread as the slippage is very high. You won't be making the same profit as I do. 

 

Нет отзывов
2026.01.08 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.06 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
