Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
82 (55.78%)
Убыточных трейдов:
65 (44.22%)
Лучший трейд:
31 262.48 RUB
Худший трейд:
-43 794.26 RUB
Общая прибыль:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Общий убыток:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (17 511.47 RUB)
Макс. прибыль в серии:
31 262.48 RUB (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
97.06%
Макс. загрузка депозита:
84.64%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
75 (51.02%)
Коротких трейдов:
72 (48.98%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
438.42 RUB
Средняя прибыль:
3 342.12 RUB
Средний убыток:
-3 224.71 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-4 156.31 RUB)
Макс. убыток в серии:
-43 794.26 RUB (1)
Прирост в месяц:
25.88%
Годовой прогноз:
314.03%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 105.66 RUB
Максимальная:
44 333.05 RUB (24.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.03% (23 325.68 RUB)
По эквити:
0.56% (2 116.40 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|44
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|922
|GBPUSDrfd
|493
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|3.8K
|GBPUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
378K
RUB
RUB
11
65%
147
55%
97%
1.30
438.42
RUB
RUB
20%
1:40