Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
82 (55.78%)
Убыточных трейдов:
65 (44.22%)
Лучший трейд:
31 262.48 RUB
Худший трейд:
-43 794.26 RUB
Общая прибыль:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Общий убыток:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (17 511.47 RUB)
Макс. прибыль в серии:
31 262.48 RUB (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
97.06%
Макс. загрузка депозита:
84.64%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
75 (51.02%)
Коротких трейдов:
72 (48.98%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
438.42 RUB
Средняя прибыль:
3 342.12 RUB
Средний убыток:
-3 224.71 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-4 156.31 RUB)
Макс. убыток в серии:
-43 794.26 RUB (1)
Прирост в месяц:
25.88%
Годовой прогноз:
314.03%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 105.66 RUB
Максимальная:
44 333.05 RUB (24.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.03% (23 325.68 RUB)
По эквити:
0.56% (2 116.40 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31 262.48 RUB
Худший трейд: -43 794 RUB
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17 511.47 RUB
Макс. убыток в серии: -4 156.31 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BekerTrade
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
378K
RUB
11
65%
147
55%
97%
1.30
438.42
RUB
20%
1:40
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.