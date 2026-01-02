SignaleKategorien
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
82 (55.78%)
Verlusttrades:
65 (44.22%)
Bester Trade:
31 262.48 RUB
Schlechtester Trade:
-43 794.26 RUB
Bruttoprofit:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Bruttoverlust:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (17 511.47 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 262.48 RUB (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
94.68%
Max deposit load:
83.99%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.45
Long-Positionen:
75 (51.02%)
Short-Positionen:
72 (48.98%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
438.42 RUB
Durchschnittlicher Profit:
3 342.12 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-3 224.71 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4 156.31 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43 794.26 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
25.88%
Jahresprognose:
314.03%
Algo-Trading:
64%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20 105.66 RUB
Maximaler:
44 333.05 RUB (24.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.03% (23 325.68 RUB)
Kapital:
0.56% (2 116.40 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31 262.48 RUB
Schlechtester Trade: -43 794 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17 511.47 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 156.31 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BekerTrade
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
378K
RUB
11
64%
147
55%
95%
1.30
438.42
RUB
20%
1:40
