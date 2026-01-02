SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BekerTrade
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
82 (55.78%)
Perte trades:
65 (44.22%)
Meilleure transaction:
31 262.48 RUB
Pire transaction:
-43 794.26 RUB
Bénéfice brut:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Perte brute:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (17 511.47 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
31 262.48 RUB (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
95.76%
Charge de dépôt maximale:
84.29%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.45
Longs trades:
75 (51.02%)
Courts trades:
72 (48.98%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
438.42 RUB
Bénéfice moyen:
3 342.12 RUB
Perte moyenne:
-3 224.71 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-4 156.31 RUB)
Perte consécutive maximale:
-43 794.26 RUB (1)
Croissance mensuelle:
25.88%
Prévision annuelle:
314.03%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20 105.66 RUB
Maximal:
44 333.05 RUB (24.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.03% (23 325.68 RUB)
Par fonds propres:
0.56% (2 116.40 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31 262.48 RUB
Pire transaction: -43 794 RUB
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +17 511.47 RUB
Perte consécutive maximale: -4 156.31 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BekerTrade
30 USD par mois
19%
0
0
USD
378K
RUB
11
65%
147
55%
96%
1.30
438.42
RUB
20%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.