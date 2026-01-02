시그널섹션
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
157
이익 거래:
86 (54.77%)
손실 거래:
71 (45.22%)
최고의 거래:
31 262.48 RUB
최악의 거래:
-43 794.26 RUB
총 수익:
307 683.25 RUB (24 039 pips)
총 손실:
-243 247.74 RUB (20 318 pips)
연속 최대 이익:
8 (21 982.87 RUB)
연속 최대 이익:
31 262.48 RUB (1)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
97.78%
최대 입금량:
100.96%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
80 (50.96%)
숏(주식차입매도):
77 (49.04%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
410.42 RUB
평균 이익:
3 577.71 RUB
평균 손실:
-3 426.02 RUB
연속 최대 손실:
4 (-2 723.77 RUB)
연속 최대 손실:
-43 794.26 RUB (1)
월별 성장률:
25.88%
연간 예측:
313.97%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20 105.66 RUB
최대한의:
44 333.05 RUB (24.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.03% (23 325.68 RUB)
자본금별:
8.15% (30 762.50 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 73
GBPUSDrfd 46
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd 420
GBPUSDrfd 1K
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 2.7K
GBPUSDrfd 3.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +31 262.48 RUB
최악의 거래: -43 794 RUB
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +21 982.87 RUB
연속 최대 손실: -2 723.77 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Здравствуйте! Я - квалифицированный инвестор. Использую собственную стратегию проверенную временем.
---------------------------
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!! 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ !!!
- Сделки открываются только вручную.
- Сделки закрываются либо вручную, либо программно, поэтому всегда в работе советник, и сервис определяет это, как алготрейдинг.
- Сделки открываются всегда парами по разным инструментам на рынке Форекс
- Для точного копирования лота у Вас на счету, пожалуйста используйте информацию с форума mql5

Параметры моего счета:
- Брокер: Альфа-форекс
- Плечо: до 1:40
- Валюта счёта: рубль
- VPS: RuVDS
- Загрузка депозита до 100%

Пожалуйста имейте ввиду, что прибыль по данной стратегии плавающая, и зависит от многих рыночных условий.
리뷰 없음
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
