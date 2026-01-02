- 자본
- 축소
트레이드:
157
이익 거래:
86 (54.77%)
손실 거래:
71 (45.22%)
최고의 거래:
31 262.48 RUB
최악의 거래:
-43 794.26 RUB
총 수익:
307 683.25 RUB (24 039 pips)
총 손실:
-243 247.74 RUB (20 318 pips)
연속 최대 이익:
8 (21 982.87 RUB)
연속 최대 이익:
31 262.48 RUB (1)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
97.78%
최대 입금량:
100.96%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
80 (50.96%)
숏(주식차입매도):
77 (49.04%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
410.42 RUB
평균 이익:
3 577.71 RUB
평균 손실:
-3 426.02 RUB
연속 최대 손실:
4 (-2 723.77 RUB)
연속 최대 손실:
-43 794.26 RUB (1)
월별 성장률:
25.88%
연간 예측:
313.97%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20 105.66 RUB
최대한의:
44 333.05 RUB (24.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.03% (23 325.68 RUB)
자본금별:
8.15% (30 762.50 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|46
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|420
|GBPUSDrfd
|1K
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|2.7K
|GBPUSDrfd
|3.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Здравствуйте! Я - квалифицированный инвестор. Использую собственную стратегию проверенную временем.
---------------------------
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ !!!
- Сделки открываются только вручную.
- Сделки закрываются либо вручную, либо программно, поэтому всегда в работе советник, и сервис определяет это, как алготрейдинг.
- Сделки открываются всегда парами по разным инструментам на рынке Форекс
- Для точного копирования лота у Вас на счету, пожалуйста используйте информацию с форума mql5
Параметры моего счета:
- Брокер: Альфа-форекс
- Плечо: до 1:40
- Валюта счёта: рубль
- VPS: RuVDS
- Загрузка депозита до 100%
Пожалуйста имейте ввиду, что прибыль по данной стратегии плавающая, и зависит от многих рыночных условий.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
378K
RUB
RUB
11
67%
157
54%
98%
1.26
410.42
RUB
RUB
20%
1:40