Trade:
147
Profit Trade:
82 (55.78%)
Loss Trade:
65 (44.22%)
Best Trade:
31 262.48 RUB
Worst Trade:
-43 794.26 RUB
Profitto lordo:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Perdita lorda:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17 511.47 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
31 262.48 RUB (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
84.29%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
75 (51.02%)
Short Trade:
72 (48.98%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
438.42 RUB
Profitto medio:
3 342.12 RUB
Perdita media:
-3 224.71 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-4 156.31 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-43 794.26 RUB (1)
Crescita mensile:
25.88%
Previsione annuale:
314.03%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20 105.66 RUB
Massimale:
44 333.05 RUB (24.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.03% (23 325.68 RUB)
Per equità:
0.56% (2 116.40 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|44
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|922
|GBPUSDrfd
|493
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|3.8K
|GBPUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
