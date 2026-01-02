SegnaliSezioni
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
82 (55.78%)
Loss Trade:
65 (44.22%)
Best Trade:
31 262.48 RUB
Worst Trade:
-43 794.26 RUB
Profitto lordo:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Perdita lorda:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17 511.47 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
31 262.48 RUB (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
84.29%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
75 (51.02%)
Short Trade:
72 (48.98%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
438.42 RUB
Profitto medio:
3 342.12 RUB
Perdita media:
-3 224.71 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-4 156.31 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-43 794.26 RUB (1)
Crescita mensile:
25.88%
Previsione annuale:
314.03%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20 105.66 RUB
Massimale:
44 333.05 RUB (24.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.03% (23 325.68 RUB)
Per equità:
0.56% (2 116.40 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31 262.48 RUB
Worst Trade: -43 794 RUB
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17 511.47 RUB
Massima perdita consecutiva: -4 156.31 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
