トレード:
147
利益トレード:
82 (55.78%)
損失トレード:
65 (44.22%)
ベストトレード:
31 262.48 RUB
最悪のトレード:
-43 794.26 RUB
総利益:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
総損失:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
最大連続の勝ち:
7 (17 511.47 RUB)
最大連続利益:
31 262.48 RUB (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
94.68%
最大入金額:
83.99%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
75 (51.02%)
短いトレード:
72 (48.98%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
438.42 RUB
平均利益:
3 342.12 RUB
平均損失:
-3 224.71 RUB
最大連続の負け:
3 (-4 156.31 RUB)
最大連続損失:
-43 794.26 RUB (1)
月間成長:
25.88%
年間予想:
314.03%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
20 105.66 RUB
最大の:
44 333.05 RUB (24.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.03% (23 325.68 RUB)
エクイティによる:
0.56% (2 116.40 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|44
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|922
|GBPUSDrfd
|493
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|3.8K
|GBPUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
