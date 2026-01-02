シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BekerTrade
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
147
利益トレード:
82 (55.78%)
損失トレード:
65 (44.22%)
ベストトレード:
31 262.48 RUB
最悪のトレード:
-43 794.26 RUB
総利益:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
総損失:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
最大連続の勝ち:
7 (17 511.47 RUB)
最大連続利益:
31 262.48 RUB (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
94.68%
最大入金額:
83.99%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
75 (51.02%)
短いトレード:
72 (48.98%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
438.42 RUB
平均利益:
3 342.12 RUB
平均損失:
-3 224.71 RUB
最大連続の負け:
3 (-4 156.31 RUB)
最大連続損失:
-43 794.26 RUB (1)
月間成長:
25.88%
年間予想:
314.03%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
20 105.66 RUB
最大の:
44 333.05 RUB (24.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.03% (23 325.68 RUB)
エクイティによる:
0.56% (2 116.40 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31 262.48 RUB
最悪のトレード: -43 794 RUB
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17 511.47 RUB
最大連続損失: -4 156.31 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
