Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
147
Transacciones Rentables:
82 (55.78%)
Transacciones Irrentables:
65 (44.22%)
Mejor transacción:
31 262.48 RUB
Peor transacción:
-43 794.26 RUB
Beneficio Bruto:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Pérdidas Brutas:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (17 511.47 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
31 262.48 RUB (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
97.06%
Carga máxima del depósito:
84.53%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
75 (51.02%)
Transacciones Cortas:
72 (48.98%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
438.42 RUB
Beneficio medio:
3 342.12 RUB
Pérdidas medias:
-3 224.71 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4 156.31 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43 794.26 RUB (1)
Crecimiento al mes:
25.88%
Pronóstico anual:
314.03%
Trading algorítmico:
65%
Reducción de balance:
Absoluto:
20 105.66 RUB
Máxima:
44 333.05 RUB (24.43%)
Reducción relativa:
De balance:
20.03% (23 325.68 RUB)
De fondos:
0.56% (2 116.40 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31 262.48 RUB
Peor transacción: -43 794 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17 511.47 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 156.31 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
