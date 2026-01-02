- Büyüme
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
82 (55.78%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (44.22%)
En iyi işlem:
31 262.48 RUB
En kötü işlem:
-43 794.26 RUB
Brüt kâr:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Brüt zarar:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17 511.47 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
31 262.48 RUB (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
95.76%
Maks. mevduat yükü:
84.29%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
75 (51.02%)
Satış işlemleri:
72 (48.98%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
438.42 RUB
Ortalama kâr:
3 342.12 RUB
Ortalama zarar:
-3 224.71 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 156.31 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-43 794.26 RUB (1)
Aylık büyüme:
25.88%
Yıllık tahmin:
314.03%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20 105.66 RUB
Maksimum:
44 333.05 RUB (24.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.03% (23 325.68 RUB)
Varlığa göre:
0.56% (2 116.40 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|44
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|922
|GBPUSDrfd
|493
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|3.8K
|GBPUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
