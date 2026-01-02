信号部分
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
147
盈利交易:
82 (55.78%)
亏损交易:
65 (44.22%)
最好交易:
31 262.48 RUB
最差交易:
-43 794.26 RUB
毛利:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
毛利亏损:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
最大连续赢利:
7 (17 511.47 RUB)
最大连续盈利:
31 262.48 RUB (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
91.53%
最大入金加载:
72.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.45
长期交易:
75 (51.02%)
短期交易:
72 (48.98%)
利润因子:
1.31
预期回报:
438.42 RUB
平均利润:
3 342.12 RUB
平均损失:
-3 224.71 RUB
最大连续失误:
3 (-4 156.31 RUB)
最大连续亏损:
-43 794.26 RUB (1)
每月增长:
25.88%
年度预测:
314.03%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
20 105.66 RUB
最大值:
44 333.05 RUB (24.43%)
相对跌幅:
结余:
20.03% (23 325.68 RUB)
净值:
0.56% (2 116.40 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31 262.48 RUB
最差交易: -43 794 RUB
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17 511.47 RUB
最大连续亏损: -4 156.31 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BekerTrade
每月30 USD
19%
0
0
USD
378K
RUB
11
65%
147
55%
92%
1.30
438.42
RUB
20%
1:40
