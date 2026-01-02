- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
82 (55.78%)
亏损交易:
65 (44.22%)
最好交易:
31 262.48 RUB
最差交易:
-43 794.26 RUB
毛利:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
毛利亏损:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
最大连续赢利:
7 (17 511.47 RUB)
最大连续盈利:
31 262.48 RUB (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
91.53%
最大入金加载:
72.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.45
长期交易:
75 (51.02%)
短期交易:
72 (48.98%)
利润因子:
1.31
预期回报:
438.42 RUB
平均利润:
3 342.12 RUB
平均损失:
-3 224.71 RUB
最大连续失误:
3 (-4 156.31 RUB)
最大连续亏损:
-43 794.26 RUB (1)
每月增长:
25.88%
年度预测:
314.03%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
20 105.66 RUB
最大值:
44 333.05 RUB (24.43%)
相对跌幅:
结余:
20.03% (23 325.68 RUB)
净值:
0.56% (2 116.40 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|44
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|922
|GBPUSDrfd
|493
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|3.8K
|GBPUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31 262.48 RUB
最差交易: -43 794 RUB
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17 511.47 RUB
最大连续亏损: -4 156.31 RUB
