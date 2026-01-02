- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
82 (55.78%)
Negociações com perda:
65 (44.22%)
Melhor negociação:
31 262.48 RUB
Pior negociação:
-43 794.26 RUB
Lucro bruto:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Perda bruta:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (17 511.47 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
31 262.48 RUB (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
93.47%
Depósito máximo carregado:
72.98%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
75 (51.02%)
Negociações curtas:
72 (48.98%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
438.42 RUB
Lucro médio:
3 342.12 RUB
Perda média:
-3 224.71 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4 156.31 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-43 794.26 RUB (1)
Crescimento mensal:
25.88%
Previsão anual:
314.03%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20 105.66 RUB
Máximo:
44 333.05 RUB (24.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.03% (23 325.68 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.56% (2 116.40 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|44
|AUDUSDrfd
|34
|USDCHFrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|922
|GBPUSDrfd
|493
|AUDUSDrfd
|-363
|USDCHFrfd
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|3.8K
|GBPUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-2.3K
|USDCHFrfd
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31 262.48 RUB
Pior negociação: -43 794 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17 511.47 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 156.31 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
378K
RUB
RUB
11
65%
147
55%
93%
1.30
438.42
RUB
RUB
20%
1:40