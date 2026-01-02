SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BekerTrade
Evgenii Beker

BekerTrade

Evgenii Beker
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
82 (55.78%)
Negociações com perda:
65 (44.22%)
Melhor negociação:
31 262.48 RUB
Pior negociação:
-43 794.26 RUB
Lucro bruto:
274 053.90 RUB (22 686 pips)
Perda bruta:
-209 605.86 RUB (18 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (17 511.47 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
31 262.48 RUB (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
93.47%
Depósito máximo carregado:
72.98%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
75 (51.02%)
Negociações curtas:
72 (48.98%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
438.42 RUB
Lucro médio:
3 342.12 RUB
Perda média:
-3 224.71 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4 156.31 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-43 794.26 RUB (1)
Crescimento mensal:
25.88%
Previsão anual:
314.03%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20 105.66 RUB
Máximo:
44 333.05 RUB (24.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.03% (23 325.68 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.56% (2 116.40 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 68
GBPUSDrfd 44
AUDUSDrfd 34
USDCHFrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 922
GBPUSDrfd 493
AUDUSDrfd -363
USDCHFrfd 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 3.8K
GBPUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -2.3K
USDCHFrfd 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31 262.48 RUB
Pior negociação: -43 794 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17 511.47 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 156.31 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BekerTrade
30 USD por mês
19%
0
0
USD
378K
RUB
11
65%
147
55%
93%
1.30
438.42
RUB
20%
1:40
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.