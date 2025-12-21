- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
13.80 GBP
Худший трейд:
-54.18 GBP
Общая прибыль:
63.61 GBP (276 835 pips)
Общий убыток:
-106.14 GBP (36 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (30.57 GBP)
Макс. прибыль в серии:
30.57 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
5.04%
Макс. загрузка депозита:
10.61%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-4.73 GBP
Средняя прибыль:
10.60 GBP
Средний убыток:
-35.38 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-54.18 GBP)
Макс. убыток в серии:
-54.18 GBP (1)
Прирост в месяц:
-8.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.53 GBP
Максимальная:
74.49 GBP (14.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.00% (74.49 GBP)
По эквити:
8.99% (45.61 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY+
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-2
|USDJPY+
|-52
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|240K
|USDJPY+
|-195
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.80 GBP
Худший трейд: -54 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +30.57 GBP
Макс. убыток в серии: -54.18 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|37.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|161.00 × 1
Welcome to my first signal, 3 years in the making!
BluePip is a high-precision MT5 signal focused on quality over quantity. I aim to take only the cleanest setups and avoid forcing trades in poor conditions. My approach is rules-based and risk-managed, with a strong emphasis on capital preservation and consistency.
Pairs traded:
- USDCAD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD (Gold), BTCUSD, EURCAD
Performance note:
- My historical accuracy has been around ~90% in favorable market regimes, but results will vary and losses are always possible. Please use sensible risk settings and only trade with money you can afford to lose.
- THIS SIGNALS PERFORMS BEST WHEN AUTOMATED SYSTEMS AND COPY TRADING IS USED.
Recommended account setup:
- Broker type: Raw / ECN (preferred) or another low spread type account.
- Leverage: 1:500 (required)
For users looking for an automated trading bot, this is what I use, I have not seen a better bot myself and I can highly recommend it.
Check this link to sign up and purchase it:
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
457
GBP
GBP
3
100%
9
66%
5%
0.59
-4.73
GBP
GBP
14%
1:500