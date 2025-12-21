СигналыРазделы
Ivan Pitton

BluePip

Ivan Pitton
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
13.80 GBP
Худший трейд:
-54.18 GBP
Общая прибыль:
63.61 GBP (276 835 pips)
Общий убыток:
-106.14 GBP (36 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (30.57 GBP)
Макс. прибыль в серии:
30.57 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
5.04%
Макс. загрузка депозита:
10.61%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-4.73 GBP
Средняя прибыль:
10.60 GBP
Средний убыток:
-35.38 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-54.18 GBP)
Макс. убыток в серии:
-54.18 GBP (1)
Прирост в месяц:
-8.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.53 GBP
Максимальная:
74.49 GBP (14.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.00% (74.49 GBP)
По эквити:
8.99% (45.61 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 6
USDJPY+ 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -2
USDJPY+ -52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 240K
USDJPY+ -195
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.80 GBP
Худший трейд: -54 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +30.57 GBP
Макс. убыток в серии: -54.18 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
37.00 × 1
VantageInternational-Live 10
161.00 × 1
Welcome to my first signal, 3 years in the making!


BluePip is a high-precision  MT5 signal focused on quality over quantity. I aim to take only the cleanest setups and avoid forcing trades in poor conditions. My approach is rules-based and risk-managed, with a strong emphasis on capital preservation and consistency.

Pairs traded:
  • USDCAD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD (Gold), BTCUSD, EURCAD

Performance note:
  • My historical accuracy has been around ~90% in favorable market regimes, but results will vary and losses are always possible. Please use sensible risk settings and only trade with money you can afford to lose.
  • THIS SIGNALS PERFORMS BEST WHEN AUTOMATED SYSTEMS AND COPY TRADING IS USED.

Recommended account setup:
  • Broker type: Raw / ECN (preferred) or another low spread type account.
  • Leverage: 1:500 (required)

For users looking for an automated trading bot, this is what I use, I have not seen a better bot myself and I can highly recommend it.
Check this link to sign up and purchase it:


Нет отзывов
2026.01.06 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 14:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 17:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 21:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 21:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 21:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
