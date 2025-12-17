СигналыРазделы
Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 70%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 059
Прибыльных трейдов:
665 (62.79%)
Убыточных трейдов:
394 (37.20%)
Лучший трейд:
35.67 UST
Худший трейд:
-46.35 UST
Общая прибыль:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Общий убыток:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (446.68 UST)
Макс. прибыль в серии:
446.68 UST (28)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
64.77%
Макс. загрузка депозита:
15.89%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
194
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
938 (88.57%)
Коротких трейдов:
121 (11.43%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.95 UST
Средняя прибыль:
16.10 UST
Средний убыток:
-24.63 UST
Макс. серия проигрышей:
13 (-323.02 UST)
Макс. убыток в серии:
-436.02 UST (11)
Прирост в месяц:
21.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.01 UST
Максимальная:
1 193.25 UST (32.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.33% (1 193.25 UST)
По эквити:
4.39% (149.46 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.67 UST
Худший трейд: -46 UST
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +446.68 UST
Макс. убыток в серии: -323.02 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
C2SR Agressivo
3000 USD в месяц
70%
0
0
USD
2.5K
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
32%
1:500
