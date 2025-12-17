- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 059
Прибыльных трейдов:
665 (62.79%)
Убыточных трейдов:
394 (37.20%)
Лучший трейд:
35.67 UST
Худший трейд:
-46.35 UST
Общая прибыль:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Общий убыток:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (446.68 UST)
Макс. прибыль в серии:
446.68 UST (28)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
64.77%
Макс. загрузка депозита:
15.89%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
194
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
938 (88.57%)
Коротких трейдов:
121 (11.43%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.95 UST
Средняя прибыль:
16.10 UST
Средний убыток:
-24.63 UST
Макс. серия проигрышей:
13 (-323.02 UST)
Макс. убыток в серии:
-436.02 UST (11)
Прирост в месяц:
21.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.01 UST
Максимальная:
1 193.25 UST (32.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.33% (1 193.25 UST)
По эквити:
4.39% (149.46 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.67 UST
Худший трейд: -46 UST
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +446.68 UST
Макс. убыток в серии: -323.02 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
UST
32%
1:500