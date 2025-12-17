SinyallerBölümler
Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 059
Kârla kapanan işlemler:
665 (62.79%)
Zararla kapanan işlemler:
394 (37.20%)
En iyi işlem:
35.67 UST
En kötü işlem:
-46.35 UST
Brüt kâr:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Brüt zarar:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (446.68 UST)
Maksimum ardışık kâr:
446.68 UST (28)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
64.77%
Maks. mevduat yükü:
15.89%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
194
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
938 (88.57%)
Satış işlemleri:
121 (11.43%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.95 UST
Ortalama kâr:
16.10 UST
Ortalama zarar:
-24.63 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-323.02 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-436.02 UST (11)
Aylık büyüme:
21.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.01 UST
Maksimum:
1 193.25 UST (32.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.33% (1 193.25 UST)
Varlığa göre:
4.39% (149.46 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.67 UST
En kötü işlem: -46 UST
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +446.68 UST
Maksimum ardışık zarar: -323.02 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
C2SR Agressivo
Ayda 3000 USD
70%
0
0
USD
2.5K
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
32%
1:500
