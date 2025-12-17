- 자본
- 축소
트레이드:
1 059
이익 거래:
665 (62.79%)
손실 거래:
394 (37.20%)
최고의 거래:
35.67 UST
최악의 거래:
-46.35 UST
총 수익:
10 708.20 UST (527 659 pips)
총 손실:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
연속 최대 이익:
28 (446.68 UST)
연속 최대 이익:
446.68 UST (28)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
64.77%
최대 입금량:
15.89%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
194
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
938 (88.57%)
숏(주식차입매도):
121 (11.43%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.95 UST
평균 이익:
16.10 UST
평균 손실:
-24.63 UST
연속 최대 손실:
13 (-323.02 UST)
연속 최대 손실:
-436.02 UST (11)
월별 성장률:
21.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
67.01 UST
최대한의:
1 193.25 UST (32.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.33% (1 193.25 UST)
자본금별:
4.39% (149.46 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +35.67 UST
최악의 거래: -46 UST
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +446.68 UST
연속 최대 손실: -323.02 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
70%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
UST
32%
1:500