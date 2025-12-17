- 成长
交易:
1 059
盈利交易:
665 (62.79%)
亏损交易:
394 (37.20%)
最好交易:
35.67 UST
最差交易:
-46.35 UST
毛利:
10 708.20 UST (527 659 pips)
毛利亏损:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
最大连续赢利:
28 (446.68 UST)
最大连续盈利:
446.68 UST (28)
夏普比率:
0.07
交易活动:
64.77%
最大入金加载:
15.89%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
194
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.84
长期交易:
938 (88.57%)
短期交易:
121 (11.43%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.95 UST
平均利润:
16.10 UST
平均损失:
-24.63 UST
最大连续失误:
13 (-323.02 UST)
最大连续亏损:
-436.02 UST (11)
每月增长:
21.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
67.01 UST
最大值:
1 193.25 UST (32.82%)
相对跌幅:
结余:
32.33% (1 193.25 UST)
净值:
4.39% (149.46 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.67 UST
最差交易: -46 UST
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +446.68 UST
最大连续亏损: -323.02 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
