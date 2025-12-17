SinaisSeções
Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 70%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 059
Negociações com lucro:
665 (62.79%)
Negociações com perda:
394 (37.20%)
Melhor negociação:
35.67 UST
Pior negociação:
-46.35 UST
Lucro bruto:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Perda bruta:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (446.68 UST)
Máximo lucro consecutivo:
446.68 UST (28)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
64.77%
Depósito máximo carregado:
15.89%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
194
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
938 (88.57%)
Negociações curtas:
121 (11.43%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.95 UST
Lucro médio:
16.10 UST
Perda média:
-24.63 UST
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-323.02 UST)
Máxima perda consecutiva:
-436.02 UST (11)
Crescimento mensal:
21.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
67.01 UST
Máximo:
1 193.25 UST (32.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.33% (1 193.25 UST)
Pelo Capital Líquido:
4.39% (149.46 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35.67 UST
Pior negociação: -46 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +446.68 UST
Máxima perda consecutiva: -323.02 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.