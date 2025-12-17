- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 059
Negociações com lucro:
665 (62.79%)
Negociações com perda:
394 (37.20%)
Melhor negociação:
35.67 UST
Pior negociação:
-46.35 UST
Lucro bruto:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Perda bruta:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (446.68 UST)
Máximo lucro consecutivo:
446.68 UST (28)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
64.77%
Depósito máximo carregado:
15.89%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
194
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
938 (88.57%)
Negociações curtas:
121 (11.43%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.95 UST
Lucro médio:
16.10 UST
Perda média:
-24.63 UST
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-323.02 UST)
Máxima perda consecutiva:
-436.02 UST (11)
Crescimento mensal:
21.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
67.01 UST
Máximo:
1 193.25 UST (32.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.33% (1 193.25 UST)
Pelo Capital Líquido:
4.39% (149.46 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
70%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
UST
32%
1:500